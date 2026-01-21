Курганца отправили в колонию за гибель матери в ДТП с пожарной машиной

Курганский городской суд признал 53-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пассажирки — его матери (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Фигуранта приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права управления транспортом на два года шесть месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что в июле 2025 года ночью водитель Cherry A13 ехал по Кургану в состоянии алкогольного опьянения. На перекрестке улиц Гоголя и Володарского при повороте налево он не уступил дорогу встречному пожарному автомобилю с включенными проблесковыми маячками. Машины столкнулись. Мать водителя получила травмы, от которых скончалась в автомобиле скорой помощи.

Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Виталина Ярховска