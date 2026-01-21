Большинство автолюбителей Удмуртии назвали достойной зарплату в 200 тысяч рублей

Почти три четверти (74%) автолюбителей Удмуртии находят доход от 200 тыс. руб. «достойным» для жизни. Такие данные следуют из опроса автомобильного портала «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вариант 200 тыс. руб. выбрали 40% опрошенных автолюбителей в регионе. «Отметим, что в аналогичном опросе пятилетней давности такую сумму выбрали 7% респондентов, а 10 лет назад — 9%»,— говорится в сообщении. На втором месте по популярности расположились варианты 150 и 400 тыс. руб. — за них проголосовало по 15%. Еще 11% отметили «достойным» доход 300 тыс. руб. При этом 26% респондентов считают, что любая сумма до 200 тыс. руб может быть «достойной».

По словам участников дискуссии в комментариях на портале, это зависит от таких факторов, как наличие ипотеки и семьи. «Получаю почти 150 тыс. руб. на руки, живу в провинции в своей квартире. Для одного нормально, но для семьи нужно однозначно более 200»,— приводятся слова одного из комментатора. По словам другого жителя, 200 тыс. руб. «уже не хватает на семью с одним ребенком». При этом он отметил, что знает тех, кто «выживает» на 150 тыс. руб. с кредитами, ипотекой и ремонтом.

Опрос проходил с 25 августа по 1 сентября. Данные были опубликованы только в январе. В нем приняло участие около 20 тыс. человек по всей стране.

Владислав Галичанин