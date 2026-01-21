В Ярославле выросло число мест для выгула животных
В Ярославле утвержден новый перечень мест для выгула животных. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов, оно вступило в силу.
Всего таких мест в городе теперь 24, в 2019 году было 17. Больше всего мест организовано в Дзержинском районе — семь:
- ул. Батова, напротив дома 26;
- ул. Громова, напротив дома 12;
- ул. Громова, напротив дома 38;
- ул. Елены Колесовой, напротив домов 60, 62;
- просп. Дзержинского, в районе дома 2д;
- просп. Дзержинского, напротив дома 3;
- ул. Строителей, напротив дома 7.
Во Фрунзенском районе обустроено пять мест:
- ул. Кривова, напротив дома 41;
- просп. Фрунзе, напротив дома 59;
- ул. Звездная, в районе дома 9, корп. 2;
- ул. Суздальская, в районе дома 182;
- ул. 1-я Портовая, в районе дома 21.
В Красноперекопском районе выгул животных разрешен в четырех утвержденных местах:
- ул. Маланова, напротив дома 12;
- ул. Нефтяников, напротив дома 25;
- ул. Павлова, напротив дома 33;
- ул. Большие Полянки, в районе д. 27/36.
В Заволжском районе обустроено три места:
- ул. Кавказская, в районе дома 23;
- ул. Красноборская, напротив дома 17;
- ул. Спартаковская, в районе дома 86.
На центральную часть Ярославля приходится пять мест:
- ул. Городской вал, у дома 1;
- в районе парка 1000-летия Ярославля;
- ул. Автозаводская, в районе дома 29;
- ул. Автозаводская, в районе дома 77;
- ул. Автозаводская, в районе дома 95.