В Ярославле выросло число мест для выгула животных

В Ярославле утвержден новый перечень мест для выгула животных. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов, оно вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Всего таких мест в городе теперь 24, в 2019 году было 17. Больше всего мест организовано в Дзержинском районе — семь:

ул. Батова, напротив дома 26;

ул. Громова, напротив дома 12;

ул. Громова, напротив дома 38;

ул. Елены Колесовой, напротив домов 60, 62;

просп. Дзержинского, в районе дома 2д;

просп. Дзержинского, напротив дома 3;

ул. Строителей, напротив дома 7.

Во Фрунзенском районе обустроено пять мест:

ул. Кривова, напротив дома 41;

просп. Фрунзе, напротив дома 59;

ул. Звездная, в районе дома 9, корп. 2;

ул. Суздальская, в районе дома 182;

ул. 1-я Портовая, в районе дома 21.

В Красноперекопском районе выгул животных разрешен в четырех утвержденных местах:

ул. Маланова, напротив дома 12;

ул. Нефтяников, напротив дома 25;

ул. Павлова, напротив дома 33;

ул. Большие Полянки, в районе д. 27/36.

В Заволжском районе обустроено три места:

ул. Кавказская, в районе дома 23;

ул. Красноборская, напротив дома 17;

ул. Спартаковская, в районе дома 86.

На центральную часть Ярославля приходится пять мест:

ул. Городской вал, у дома 1;

в районе парка 1000-летия Ярославля;

ул. Автозаводская, в районе дома 29;

ул. Автозаводская, в районе дома 77;

ул. Автозаводская, в районе дома 95.

Алла Чижова