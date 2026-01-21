Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле выросло число мест для выгула животных

В Ярославле утвержден новый перечень мест для выгула животных. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов, оно вступило в силу.

Фото: мэрия Ярославля

Всего таких мест в городе теперь 24, в 2019 году было 17. Больше всего мест организовано в Дзержинском районе — семь:

  • ул. Батова, напротив дома 26;
  • ул. Громова, напротив дома 12;
  • ул. Громова, напротив дома 38;
  • ул. Елены Колесовой, напротив домов 60, 62;
  • просп. Дзержинского, в районе дома 2д;
  • просп. Дзержинского, напротив дома 3;
  • ул. Строителей, напротив дома 7.

Во Фрунзенском районе обустроено пять мест:

  • ул. Кривова, напротив дома 41;
  • просп. Фрунзе, напротив дома 59;
  • ул. Звездная, в районе дома 9, корп. 2;
  • ул. Суздальская, в районе дома 182;
  • ул. 1-я Портовая, в районе дома 21.

В Красноперекопском районе выгул животных разрешен в четырех утвержденных местах:

  • ул. Маланова, напротив дома 12;
  • ул. Нефтяников, напротив дома 25;
  • ул. Павлова, напротив дома 33;
  • ул. Большие Полянки, в районе д. 27/36.

В Заволжском районе обустроено три места:

  • ул. Кавказская, в районе дома 23;
  • ул. Красноборская, напротив дома 17;
  • ул. Спартаковская, в районе дома 86.

На центральную часть Ярославля приходится пять мест:

  • ул. Городской вал, у дома 1;
  • в районе парка 1000-летия Ярославля;
  • ул. Автозаводская, в районе дома 29;
  • ул. Автозаводская, в районе дома 77;
  • ул. Автозаводская, в районе дома 95.

Алла Чижова

