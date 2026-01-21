Володин рассказал о возможном введении самозапрета на платежи в играх

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты обсуждают возможность введения механизма самозапрета на платежи в компьютерных играх. Это позволит защитить россиян от мошенников и уберечь несовершеннолетних от чрезмерных трат, заявил господин Володин в своем канале в Max.

Спикер нижней палаты привел данные из статистики МВД: за 10 месяцев 2025 года зафиксировали около 1 тыс. преступлений, связанных с хищением денег мошенниками и кражей виртуального имущества.

Большинство жертв мошенников в онлайн-играх — несовершеннолетние, подчеркнул господин Володин. По его словам, совокупный ущерб от киберпреступлений против детей в прошлом году превысил 850 млн руб. «Более половины краж совершается через игровые платформы», — подчеркнул он.