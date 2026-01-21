Губернатор сообщил об ударе ВСУ по объектам энергетики в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 21 января ударили по объектам энергетики в Брянской области. Те получили повреждения. При атаке применялись реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Богомаз

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Богомаз

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из-за повреждений у жителей трех муниципалитетов Брянской области есть перебои с электричеством и подачей тепла, уточнил господин Богомаз. Аварийные и специальные службы оперативно устраняют последствия атаки.

За прошедшую ночь в Брянской области трижды вводили режим ракетной опасности. Последний раз его отменили в 3:45 мск. О жертвах при атаке не сообщалось.