Медведев рассказал о желании Трампа быть похожим на Путина

Президент США Дональд Трамп стремится войти в историю, именно этим объясняется его стремление взять под контроль Гренландию и, возможно, Канаду с Венесуэлой. Такое мнение в Telegram высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что на Всемирном экономическом саммите в Давосе европейские страны будут пытаться уговорить его на компромисс, при котором остров перейдет под управление Вашингтона, но останется частью Дании. Однако американского президента такой вариант не устроит, полагает господин Медведев.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

«Ему нужно закрасить на картах мира остров в звездно-полосатый колер ... и встать в один ряд с отцами-основателями, — написал Дмитрий Медведев. — Хочется навечно остаться в истории».

Замглавы российского Совбеза предположил, что за счет присоединения территорий Дональд Трамп хочет «одновременно стать как президент России». Господин Медведев отметил, что «в ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли», в то время как Гренландия – «никогда не была напрямую связана со Штатами».

Дмитрий Медведев подчеркнул, что для президента США «время неумолимо уходит» и ему предстоит оценить стоимость реализации плана по Гренландии. Замглавы Совбеза РФ согласен с европейскими политиками в том, что установление американского контроля над островом может привести к распаду НАТО.