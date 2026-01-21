В число лучших работодателей России вошли 28 компаний из Челябинской области

По итогам 2025 года в рейтинг работодателей России вошли 28 компаний из Челябинской области. Это четверть всех организаций, прошедших в финал от Уральского федерального округа, сообщает HH.ru.

В категории крупнейших компаний 163 место занял Магнитогорский металлургический комбинат. Еще 10 организаций попали в рейтинг крупных работодателей: застройщик «Голос» (49 место), производитель семечек «Смарт» (180), мясоперерабатывающее предприятие «Таврия» (182), дилерский автоцентр «Сильвер» (187), «Челябинвестбанк» (205), юридическая компания BY business group (213), поставщик воды «Ниагара» (248), «Уралэнергосбыт» (256), завод стеклопакетов «Модерн Гласс» (269) и агрофирма «Ариант» (389).

В категории средних компаний в финал прошли 10 работодателей из региона. Самые высокие места заняли производитель круп «Увелка» (5), разработчик контрольно-измерительных приборов «Метран» (71) и кондитерская фабрика «Фантэль» (186). Среди небольших компаний заявлено семь челябинских. В топ-3 попали организатор международных бизнес-мероприятий BGS Group (21), негосударственный Уральский медицинский колледж (26) и интернет-провайдер «Фридом» (51).

Рейтинг составляется на основе анкетирования HR-специалистов компаний, их сотрудников, в том числе бывших, и соискателей.

Виталина Ярховска