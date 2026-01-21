Шесть новых коворкингов на 600 мест открыли в Петербурге в 2025 году

Всего шесть новых коворкингов открылось в Петербурге в 2025 году, общее предложение рабочих мест немного сократилось — до 600. Об этом свидетельствуют исследования компании Maris.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В то же время закрылось семь пространств общей вместимостью более 700 мест, что привело к чистому сокращению предложения примерно на 1%. В итоге к концу года в городе работал 91 коворкинг, большинство из которых сосредоточены в центральных районах города.

Стоимость аренды продолжала умеренный рост. Средняя цена за фиксированное рабочее место составила 18,5 тыс. рублей в месяц, а за «плавающее» — 12,5 тыс. рублей. При этом разброс цен оставался значительным: от 7,5 до 40 тыс. рублей в месяц в зависимости от локации и формата.

На 2026 год запланировано открытие четырех новых пространств суммарной вместимостью около 800 рабочих мест. Этот запланированный рост может компенсировать сжатие рынка, наблюдавшееся в прошлом году, и свидетельствует о долгосрочном интересе операторов к этому сегменту недвижимости.

Андрей Маркелов