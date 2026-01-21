Финалистку конкурсов красоты осудили в Москве за аферу с модельными курсами

Пресненский районный суд Москвы приговорил лауреата конкурса красоты Елену Шерипову по уголовному делу об особо крупном мошенничестве к трем годам колонии. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Елена Шерипова была задержана 7 августа 2024 года. На следующий день Кузьминский райсуд столицы поместил ее под домашний арест. По версии обвинения, Шерипова открыла модельное агентство Queen Models. Она сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и рассказывала в соцсетях, что получила титул вице-королевы планеты на международном фестивале-конкурсе Queen of the Рlanet, в котором участвовали матери из России, стран СНГ и Мальты.

Также Шерипова стала рекламировать курсы модельного дела, обещая, что после прохождения обучения ее клиенты смогут сразу начать успешную карьеру в этой сфере. Цена за обучение составляла 75–80 тыс. руб. Обучение проводилось поверхностно, после его окончания потерпевших добавляли в Telegram-чаты, в которых размещались фиктивные объявления о модельных кастингах и трудоустройстве в этой сфере. В деле 159 эпизодов. Ущерб составил более 10 млн руб.

Ефим Брянцев