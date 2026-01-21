Экс-главе Мелеузовского района на два месяца увеличили срок в колонии

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание бывшему главе администрации Мелеузовского района Рустэму Шамсутдинову, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. В ноябре 2025 года Салаватский городской суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 9,5 года колонии строгого режима со штрафом 20,3 млн руб., на восемь лет запретив заниматься муниципальной службой. Кроме того, в доход государства изъяты три квартиры общей стоимостью более 4,6 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2018 году глава района через своего знакомого предложил руководителю строительной компании «Евродом» помочь получить в аренду три участка в Мелеузе для застройки многоквартирными домами. В обмен он потребовал три однокомнатные квартиры в новых домах.

Обеспечив победу фирме в аукционе, господин Шамсутдинов в 2020–2022 году получил от застройщика квартиры, которые оформил на своих родственников.

Адвокат осужденного и прокурор обратились с апелляционными жалобами на решение суда первой инстанции. Верховный суд исключил из приговора смягчающее обстоятельства, не засчитав за такое активное способствование расследованию преступления. Срок наказания бывшему чиновнику увеличили на два месяца. В остальной части приговор остался без изменений.

В начале октября прошлого года посредника при передаче взятки Олега Барышникова приговорили к штрафу в 2,8 млн руб. С учетом его содержания под домашним арестом размер взыскания уменьшили до 2,7 млн руб. Кроме того, у него изъяли в доход государства более 1,5 млн руб.

Майя Иванова