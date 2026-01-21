В Оренбургской области возбудили дело о нападении бездомных собак на детей

Ясненский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту нападения бездомных собак на малолетних в городе Ясном (ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность»). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным следствия, 13 января во дворе жилого дома на ул. Ленина стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок успел забежать в подъезд, так он избежал негативных последствий. Спустя несколько дней на этом же участке стая собак набросилась на девятилетнего ребенка, причинив ему повреждения в виде укушенных ран.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных.

В прокуратуре отмечают, что должностные лица администрации Ясненского муниципального округа проявили преступную халатность и не приняли должных мер по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев. Не были заключены соответствующие муниципальные контракты.

Руфия Кутляева