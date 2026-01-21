ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе

Сотрудники ФСБ обезвредили двух граждан одной из стран Центральной Азии, которые, по версии ведомства, готовили теракт в отделе полиции в Уфе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные — члены запрещенной в России международной террористической организации. Как утверждают в ФСБ, они собирали сведения об отделе полиции в Уфе. Кроме того, иностранцы провели разведку местности, купили огнестрельное автоматическое оружие и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и стали его собирать.

В ведомстве уточнили, что при попытке задержания «главарь ячейки» открыл стрельбу. Его нейтрализовали ответным огнем. Соучастника преступления задержали, в отношении него проводятся следственные действия. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет, заверили в ФСБ. По месту жительства злоумышленников изъяты составные части СВУ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК.