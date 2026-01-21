Экс-глава ярославского дептранса признала вину в суде

Замоскворецкий районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных о взятках в области пассажирских перевозок. Как сообщает корреспондент «РИА Новости», Черемных в суде частично признала вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных в Ярославле в суде

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Татьяна Черемных в Ярославле в суде

«Признаю вину частично, более подробно изложу свою позицию позднее»,— цитирует информагентство.

Также в качестве подсудимых фигурируют экс-директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев, его заместитель Олег Ивановский, бывший заместитель директора департамента транспорта — начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Лидия Кочергаева и супруг экс-главы дептранса Степан Черемных.

«РИА Новости» сообщают, что в суде было оглашено обвинение, в котором речь идет о получении взяток за содействие в заключении контрактов в сфере пассажирских перевозок, а также за создание условий на аукционе в пользу конкретного участника и общее покровительство.

По версии обвинения, бывший директор ООО «Группа Мовиста» Александр Советников организовал фиктивное трудоустройство подставных лиц, заработная плата которых перечислялась на банковские карты. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», этими картами пользовались Татьяна Черемных и ее супруг. Общая сумма взяток составила 1,68 млн руб.