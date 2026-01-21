В Удмуртии объявлен режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Удмуртии в 10:07 по местному времени. Об этом сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

По данным Минобороны, с 23:00 до 07:00 мск было уничтожено 75 украинских БПЛА. Большинство из них — 45 дронов — системы ПВО сбили в небе над Краснодарским краем. О прилетах в соседних с Удмуртии регионах не сообщается.

Помимо Удмуртии, режим опасности БПЛА был объявлен в Татарстане. Он действует около 1,5 часа.