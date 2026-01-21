Камбарский производитель продукции из металла получит землю без торгов

Компания «Гарт-Урал» получит землю в аренду и без торгов для реализации инвестпроекта по строительству цеха для производства малых архитектурных форм (МАФ) в Камбарке. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии было опубликовано на сайте правительства республики 20 января. Площадь участка с видом разрешенного использования «Строительная промышленность» — 7,1 тыс. кв. м.

По данным сервиса «Чекко», одноименное ООО было зарегистрировано в марте 2006 года в Камбарке. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Директором «Гарт-Урал» является Виктор Коровин, учредителем (доля 76%) — Сергей Левшин. Чистая прибыль предприятия за 2024 года выросла на 423% — до 11,7 млн руб. Выручка увеличилась на 564% — до 139,7 млн руб.

На сайте компании указано, что в состав предприятия в Камбарке входят шесть производственных корпусов площадью 3,9 тыс. кв. м. Численность штата — 64 человека. В 2020 году «Гарт-Урал» вошло в состав холдинга «Гарт-Сателлит», подразделения которого находятся в Москве, Димитровграде и Минске. В каталоге продукции — взрывные пакеры, детали буровых установок, затворы, стальные канаты, промышленные теплогенераторы и прочее. Помимо этого, «Гарт-Урал» занимается созданием МАФов, в их числе скамейки, столы, мангалы, фонари и другие объекты.