Суд в Башкирии взыскал с РЖД 2 млн рублей долга перед машинистами компрессоров

Демский районный суд по иску Уфимской транспортной прокуратуры взыскал с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 2 млн руб. долга перед тремя местными жителями.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, работники с 2018 года трудились в эксплуатационном вагонном депо Дема машинистами компрессорных установок. Вместе с тем, работодатель не оформил с ними трудовых отношений, а значит, и не вносил за сотрудников страховые взносы и не выплатил причитающуюся зарплату. По итогам проверки прокурор обратился с иском.

Суд заставил РЖД выплатить обязательные страховые взносы, а также взыскал с компании долг по зарплате и компенсацию морального вреда.

Идэль Гумеров