В Оренбуржье в ДТП погибли два человека, двое госпитализированы

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла во вторник, 20 января, на км. 5 + 700 м. а/д Илек — Ташла — Соболево. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, 33-летняя водитель автомобиля Renault Megan выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ 21101».

В результате ДТП 60-летний водитель и 85-летняя пассажир автомобиля «ВАЗ 21101» от полученных повреждений скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и 42-летний пассажир автомобиля Renault Megan с многочисленными травмами госпитализированы в лечебное учреждение.

Руфия Кутляева