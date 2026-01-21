Задержан председатель Палаты земельных и имущественных отношений Заинского района

Председатель Палаты земельных и имущественных отношений Заинского муниципального района Раис Шайхиев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки на 235 тысяч руб. Его задержали, сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, чиновник потребовал у местного предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за содействие в предоставлении в аренду и последующем оформлении в собственность трех земельных участков.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.

Господин Шайхиев занимает должность с 11 января 2009 года.

Анна Кайдалова