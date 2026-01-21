Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин поздравил Минтимера Шаймиева с 89-летием

Президент России Владимир Путин вечером накануне позвонил Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В ходе разговора глава государства отметил, что рад слышать бодрый голос Минтимера Шариповича, и пожелал ему здоровья и всего наилучшего,

Вчера Минтимеру Шаймиеву исполнилось 89 лет. Он был первым президентом Татарстана и возглавлял республику с 1991 по 2010 год.

Анна Кайдалова