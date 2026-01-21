Путин поздравил Минтимера Шаймиева с 89-летием
Президент России Владимир Путин вечером накануне позвонил Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
Минтимер Шаймиев
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
В ходе разговора глава государства отметил, что рад слышать бодрый голос Минтимера Шариповича, и пожелал ему здоровья и всего наилучшего,
Вчера Минтимеру Шаймиеву исполнилось 89 лет. Он был первым президентом Татарстана и возглавлял республику с 1991 по 2010 год.
