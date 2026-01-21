Астраханца осудили за нападение на инспектора Россельхознадзора

В Астраханской области суд признал виновным мужчину, напавшего на инспектора Россельхознадзора. Ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в региональном следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АПП "Караузек"

Фото: Администрация губернатора Астраханской области АПП "Караузек"

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Следствие установило, что 18 июля 2025 года на фитосанитарном КПП в селе Караозек инспектор проверял ввозимую и вывозимую продукцию. В ходе контрольных мероприятий фигурант, недовольный действиями сотрудника, схватил его, приподнял и бросил на землю.

В результате инспектор получил телесные повреждения. Следственные органы Приволжского межрайонного СО СУ СК России по Астраханской области собрали доказательства, которые были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Осужденного приговорили к 10 месяцам принудительных работ. Из его заработной платы будут удерживать 10% в пользу государства.

Марина Окорокова