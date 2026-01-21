В Ульяновской области зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы
В 2025 году в Ульяновской области зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 1,5%. Показатель стал минимальным за последние годы.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Среднее время поиска работы сократилось до 61 дня, что на девять дней меньше, чем в предыдущем году. Более тысячи жителей прошли профессиональное переобучение и успешно устроились на новые должности.
Служба занятости оказала более 73 тыс. мер государственной поддержки. Основной вклад в достижение этих результатов внес национальный проект «Кадры».