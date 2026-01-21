В Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Уведомление об этом поступило в официальное приложение МЧС России в 08:52.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.

На этом фоне для аэропортов Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В последний раз режим вводился в республике во вторник, 20 января.

Анна Кайдалова