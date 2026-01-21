В Кумертау за 27 млн рублей построят завод по производству стальных конструкций

АО «Ростройгазпром» инвестирует более 27 млн руб. в производство стальных конструкций в Кумертау, сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова. Министерство экономического развития России включило компанию в реестр резидентов территории опережающего развития «Кумертау».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Проект предусматривает строительство завода по производству стальных конструкций для объектов строительной, металлургической отрасли, нефтегазодобывающей и горнодобывающей промышленности, пояснил Рустам Муратов. На реализацию проекта отводится пять лет. К проектной мощности в 300 тонн конструкций в год (58 млн руб. в денежном выражении) предприятие планирует выйти к 2029 году.

Открытие производства позволит трудоустроить 21 человека.

АО «Ростройгазпром», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в январе 2023 года в Кумертау. В 2024 году выручка предприятия составила 37,1 млн руб., чистая прибыль — 307 тыс. руб. Владельцем является Андрей Погорелов, который также руководит ООО «Ремонтно-строительная компания "Ростройгазпром"» (Новый Уренгой), учредителем которого является Фануза Погорелова.

Майя Иванова