На «тревожные кнопки» в военкоматах Петербурга выделят 2,5 млн рублей

На охрану военных комиссариатов Петербурга из городского бюджета выделят 2,5 млн рублей. Соответствующий документ комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разместил на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, потенциальный победитель конкурса должен обеспечить техническое обслуживание «тревожных кнопок» и немедленную передачу сигнала на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Время прибытия группы задержания на объект после сигнала не должно превышать 20 минут.

Охрана будет организована для 16 объектов, включая районные военкоматы и городской военный комиссариат на Английском проспекте. Контракт планируется заключить до конца января, а услуги будут оказываться до 31 декабря 2026 года.

Андрей Маркелов