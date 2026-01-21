Три человека пострадали в ДТП при обгоне школьного автобуса

20 января на 2-м км автодороги Ижевск—Аэропорт столкнулись два легковых автомобиля, когда одна из машин пошла на обгон школьного автобуса. Три человека получили травмы, среди несовершеннолетних пострадавших нет. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, около 12:43 близ поселка Первомайский в Завьяловском районе 69-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу для обгона школьного автобуса и столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 38-летней женщины, что выезжала со второстепенной дороги.

В результате ДТП водителя Lada Granta и его 34-летнюю пассажирку, а также 63-летнюю женщину, находившуюся в Chevrolet Cruze, госпитализировали. На момент аварии в салоне школьного автобуса находились 12 детей. Пострадавших среди них нет.

Владислав Галичанин