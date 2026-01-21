Мошенники начали предлагать россиянам установить якобы новое приложение WhatsApp

Мошенники начали предлагать россиянам установить якобы новую версию WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которая работает без ограничений. На самом деле они отправляют ссылку на скачивание программ-шпионов или вредоносных кодов. О новой схеме ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Злоумышленники убеждают интернет-пользователей, что скачанный по их ссылке мессенджер будет работать быстрее, а качество связи улучшится. По словам господина Немкина, схема рассчитана на подростков и пенсионеров, которые хотят сохранить привычные каналы связи. С помощью такой схемы мошенники могут получить доступ к СМС, банковским уведомлениям и одноразовым кодам.

«Любые ссылки на сторонние сайты с обещаниями "улучшенной", "разблокированной" или "специальной" версии приложения практически всегда несут в себе вредоносный код или ведут к установке программ-шпионов»,— добавил Антон Немкин.

Депутат призвал соблюдать главное правило цифровой гигиены — не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников. Он отметил, что стоит критически относиться ко всем предложениям «обойти ограничения».