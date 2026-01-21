В Кетовском округе завели дело после нападения бездомных собак на девочку

Следственные органы СКР по Курганской области возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после нападения бездомных собак на девочку, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным СК, днем 20 января в селе Садовое на семилетнюю девочку напали собаки. Ее госпитализировали в областную детскую больницу с травмами ног.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию уполномоченных органов и ответственных лиц. Проверку также проводит прокуратура округа.

Виталина Ярховска