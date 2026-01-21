Жителя Новоуральска будут судить за убийство двухмесячного сына

Прокуратура передала в Свердловский областной суд уголовное дело 24-летнего жителя Новоуральска, который обвиняется в убийстве двухмесячного сына. Его будут судить по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, вечером 21 октября 2025 года обвиняемый находился в квартире дома по ул. Первомайская вместе с женой и ребенком. Из-за личной неприязни, плача и беспокойства младенца он решил убить его: отец нанес ребенку не менее четырех ударов руками в голову, также ударил в грудь и ногу. Грудничок получил закрытую тяжелую черепно-мозговую травму с отеком и сдавлением мозга, переломы костей черепа и ребер. В тот же день ребенок скончался. Незадолго до гибели, 13 октября, мальчика вместе с мамой выписали из медучреждения, где он с рождения находился из-за недоношенности.

Согласно заключению комиссии экспертов, обвиняемый в период совершения инкриминируемого деяния мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Ирина Пичурина