«Россети Новосибирск» подключили новую подстанцию в Академгородке

Компания «Россети Новосибирск» завершила важный этап развития электросетевого комплекса столицы региона: технологическое присоединение подстанции 110кВ «Новая Академическая» в Советском районе города. На объект уже подано напряжение, потребитель получил из сети 25 МВт мощности.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Энергетики проложили две независимые кабельные линии электропередачи (ЛЭП), которые соединили новую подстанцию с действующей электросетевой инфраструктурой. Каждая из них обеспечивает надежное электроснабжение подстанции. Общая протяженность новых коммуникаций превысила 3,8 км. Специалисты в строго утвержденные сроки выполнили комплекс работ: переустройство опор существующей ЛЭП, монтаж высокочастотных заградителей, прокладку кабельных линий электропередачи, часть из которых выполнена методом горизонтально направленного бурения.

На подготовку электросетевой инфраструктуры для подключения подстанции компания «Россети Новосибирск» направила более 110 млн рублей.

Подключение подстанции позволит усилить электроэнергетическую инфраструктуру Новосибирска и обеспечить электроэнергией новые объекты в Советском районе города, включая территорию знаменитого Академгородка, а также Барышевский сельсовет.

Дополнительно рассматривается вопрос возможности перераспределение имеющейся нагрузки: перевод сетей 10/0,4кВ, ранее запитанных от подстанции 110 кВ «Академическая» на новую подстанцию 110 кВ «Новая Академическая». Это повысит надежность электроснабжения действующих потребителей и высвободит резерв мощности на существующей подстанции.

Реализация данного проекта — важный шаг в развитии энергетической инфраструктуры Новосибирска. Созданная система электроснабжения обеспечит надежное подключение новой подстанции и создаст основу для дальнейшего развития территории за счет увеличения объема свободной мощности, необходимой для технологического присоединения новых объектов.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

