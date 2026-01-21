2,3 тысячи участников СВО получили лечение в больницах Удмуртии

Около 2,3 тыс. участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, прошли через стационары Удмуртии в 2025 году. Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Наши доктора в 2025 году лечили, оперировали, помогали восстановиться. Нередко им самим пришлось проявлять не только профессионализм, но и смелость в борьбе за здоровье солдат»,— написал глава региона.

Господин Бречалов привел несколько примеров. Так, хирурги РКБ №1 удалили осколок 1,5х0,5 см из тела военнослужащего, получившего ранение во время налета БПЛА. В ГКБ №9 прооперировали солдата, удалив осколок в 7 мм из нижней доли левого легкого. Оба солдата продолжают лечение.