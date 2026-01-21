Яркое полярное сияние наблюдалось во многих регионах России

В ночь на 21 января в небе России повторно наблюдалось феноменально яркое и красочное полярное сияние. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН связала эту, уже вторую «волшебную ночь сильных полярных сияний» с значительной солнечной активностью.

«Солнечная активность идет на спад, и никто не знает, когда в этом цикле снова будут сильные вспышки напротив Земли и случатся ли они вообще»,— написала вчера пресс-служба института и призвала народ смотреть в окна и выходить на улицы.

Во вторник о ярких зеленых, розовых и фиолетовых сполохах сообщали жители нескольких городов и поселков европейской части России. В среду явление фиксировали на Камчатке. Местный филиал Геофизической службы РАН сообщил о свечении над вулканами Авачинский и Жупановский. Условия для наблюдения были близки к тем, что сложились прошлой ночью, отмечают ученые.

Эрнест Филипповский