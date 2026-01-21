В Невьянске планируют построить Центр спортивных единоборств на 500 человек

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с представителями холдинга «Цемрос», в состав которого входит Невьянский цементный завод, планы строительства Центра спортивных единоборств в Невьянске. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

По его информации, в Невьянске более 1 тыс. жителей занимаются единоборствами и боевыми видами спорта, поэтому для них нужно построить новый центр. «Важно, что бизнес понимает свою роль в жизни заводчан и развитии территории присутствия. Поставил задачу администрации Невьянска — заключить с компанией соглашение о создании спортивного объекта. Разработан типовой проект, есть опыт его реализации в других городах. Земельный участок под строительство в Невьянске уже определен»,— рассказал глава региона.

Как сообщили в департаменте информационной политики области, ожидается, что центр станет двухэтажным зданием с тремя залами, оснащенными новым инвентарем. В нем смогут заниматься до 500 человек.

Ирина Пичурина