Водитель Haval устроил гонки с полицией во дворах на Богатырском проспекте

Утром 20 января водитель Haval Dargo на Богатырском проспекте проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль Haval, на котором пьяный петербуржец устроил гонки с полицией в Приморском районе

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Автомобиль Haval, на котором пьяный петербуржец устроил гонки с полицией в Приморском районе

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

После нескольких предупреждений инспекторы применили табельное оружие, сделав выстрелы по колесам. Несмотря на это, автомобилист продолжил движение, задел одного из полицейских, после чего бросил машину и попытался скрыться в подъезде, где был задержан.

Предварительно установлено, что за рулем находился 38-летний местный житель, предположительно в состоянии наркотического опьянения. Ранее он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

От медосвидетельствования лихач отказался. Теперь ему грозит административное наказание, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия к представителю власти.