Школьников на уроках по основам защиты Родины научат управлять дронами

На уроках по основам безопасности и защиты Родины школьников начнут обучать сборке и управлению БПЛА. Учебные комплекты включены в дополнительный перечень средств обучения для школьных кабинетов, который утвердило правительство РФ. С документом ознакомилось «РИА Новости».

В список вошли комплекты учебно-методических материалов по беспилотникам, комплекты для разработки дронов, программно-аппаратный комплекс для пилотирования, дрон-конструктор, а также программное обеспечение для аэрогонок. Кроме того, предусмотрен базовый набор учебного БПЛА для освоения основ блочного программирования и управления с помощью пульта или смартфона.

Кроме дронов, дополнительный перечень содержит более 50 позиций, включая электронный или пневматический тир, элементы полосы препятствий, прибор ночного видения, радиостанции, альпинистское снаряжение и средства спасения на воде. В обязательный перечь также вошли макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, муляжи гранат, средства оказания первой помощи, противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Всего оба списка включают почти 90 наименований.