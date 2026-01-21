Самолет Utair вынужденно сел в Братске из-за нелетной погоды

Из-за ухудшения погодных условий самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Иркутск — Усть-Кут, приземлился на запасном аэродроме в Братске. «В пункте назначения нелетная погода. Посадка произведена в 09:05 местного времени»,— говорится в сообщении аэропорта.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На борту находились 68 пассажиров. Вылет в Усть-Куту ожидается около 11:00. «В случае задержки пассажиры будут обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний»,— уточнили в пресс-службе аэровокзального комплекса.

По данным Иркутского УГМС, на территории Приангарья температура воздуха днем 21 января опустится до -32 градусов.

Александра Стрелкова