В Санкт-Петербурге приземлился первый рейс из Касабланки

Первый в истории прямой рейс из марокканской Касабланки прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Самолет приземлился в 07:00 мск. Перед прилетом в аэропорту прошла церемония открытия нового направления.

«Думаю, данное направление будет пользоваться спросом, три рейса в неделю будут заполняться легко»,— заявила на мероприятии директор по авиационной коммерции аэропорта Пулково Асият Халваши (цитата по ТАСС).

Билет по этому маршруту стоит от 15 до 20 тыс. руб. в одну сторону, длительность полета — около шести часов. Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Перелеты выполняет национальная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc на лайнерах Boeing 737-800.

Для россиян в Марокко работает безвизовый режим. Находиться в стране можно до 90 дней.