Руководитель католической архиепархии, курирующей вооруженные силы США, Тимоти Пол Бролио заявил, что Гренландия — это территория Дании, и поэтому «нападать на дружественную страну и оккупировать ее — неразумно». Он считает, что отказ военнослужащих подчиняться тому, что противоречит их совести, был бы морально приемлемым.

Об этом он сказал в интервью BBC. По его словам, применение военной силы в Гренландии «запятнало бы» имидж США, поскольку до этого страна прибегала к военным действиям в ситуациях, когда людей угнетали, считает господин Бролио. «Одно дело, если бы жители Гренландии хотели аннексии,— объяснил архиепископ.— Но захватывать ее силой, когда у нас уже есть договоры, позволяющие размещать там военные объекты,— это кажется неприемлемым вторжением в дружественную страну».

Господин Бролио сказал, что беспокоится за военнослужащих, так как они могут получить приказ «сделать что-то морально сомнительное». На вопрос о том, верит ли он, что сможет «реально изменить ситуацию» вокруг Гренландии, архиепископ признал, что неизвестно, прислушаются ли к этим предостережениям власть имущие.

Господин Бролио, будучи главой архиепархии по делам военнослужащих США, курирует работу капелланов на американских военных базах, в медицинских учреждениях Министерства по делам ветеранов США и дипломатических представительствах по всему миру. The Washington Post называет его консерватором, поскольку он критиковал решение администрации бывшего президента Барака Обамы, позволившего представителям ЛГБТ-сообщества («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) служить в армии.

Влад Никифоров