Колокольцев встретился с президентом Кубы в Гаване

Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Гаване. Встреча прошла во Дворце Революции, сообщила пресс-служба министерства.

Глава МВД отметил активное сотрудничество между правоохранительными ведомствами двух стран. Страны взаимодействуют в борьбе с наркоторговлей, поддержке информационной безопасности, а также занимаются подготовкой полицейских кадров, сказал он.

Господин Колокольцев отметил последовательную поддержку Кубой российских инициатив в ООН и других международных форумах, а также усиление координации после присоединения Гаваны к БРИКС в статусе государства-партнера с 2025 года.

Кроме того, российский министр выразил соболезнования в связи с гибелью кубинских силовиков в результате атаки США на Венесуэлу 3 января и подтвердил позицию России против вмешательства во внутренние дела других государств.