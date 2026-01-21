В Минэнерго РФ допустили возврат поставок газа в Европу

В Министерстве энергетики РФ заявили, что возврат к поставкам российских энергоресурсов в Европу возможен при условии отмены санкций.

«При снятии (санкций — “Ъ”.) и при наличии заинтересованности со стороны европейских контрагентов возврат к коммерческим поставкам российских энергоресурсов по традиционным маршрутам возможен»,— сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэнерго.

Там подчеркнули, что для этого потребуется восстановить работоспособность экспортной инфраструктуры, включая поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, опрошенного «Известиями», при эскалации тарифной войны с США ЕС может снова обратиться к российскому газу. Один из вариантов — использование одной из ниток «Северного потока — 2», способной перекачивать до 30 млрд куб. м в год.