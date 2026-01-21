WP: Пентагон сократит участие США в нескольких консультативных группах НАТО

Пентагон планирует сократить свое участие в нескольких консультативных группах НАТО, сообщает газета The Washington Post(WP) со ссылкой на источники.

Пентагон решил не выводить весь персонал разом. Как сообщили собеседники издания, по окончании рабочих командировок сотрудников, на их места больше не будут никого назначать. Этот процесс может растянуться на годы. При этом, по словам источников, США не собираются полностью сворачивать свое участие в работе этих центров.

Среди подразделений, в которых США сокращает участие,— центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил НАТО к ведению военных действий, а также консультативные группы по вопросам энергетической безопасности и военно-морской войны. Кроме того, Пентагон также сократит свое участие в организациях НАТО, занимающихся спецоперациями и разведкой.

Один из источников WP сообщил, что сокращение участия США обсуждается уже несколько месяцев и, по его словам, не связано с угрозами американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию.

Ранее члены Конгресса приняли закон, обязывающий Пентагон консультироваться с ними перед сокращением численности американских войск в Европе, напомнила газета. Требование будет применяться только если число американских военнослужащих в Европе упадет ниже 76 тыс. человек. Сейчас оно составляет примерно 80 тыс. человек.