В Подмосковье тушат пожар в промзоне на площади 10 тыс. кв. метров

Спасатели МЧС России ликвидируют пожар на складе в подмосковном Протвино (городской округ Серпухов), сообщила пресс-служба ведомства. Площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м. В здании хранились паллеты с упакованной сантехникой.

В МЧС сообщают, что тушение огня затруднено — мешает высокая пожарная нагрузка внутри здания. Во время ликвидации огня спасатели вынесли из склада 20 газовых баллонов.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. На месте работают более 55 сотрудников и 17 единиц техники.