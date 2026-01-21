В Подмосковье тушат пожар в промзоне на площади 10 тыс. кв. метров
Спасатели МЧС России ликвидируют пожар на складе в подмосковном Протвино (городской округ Серпухов), сообщила пресс-служба ведомства. Площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м. В здании хранились паллеты с упакованной сантехникой.
В МЧС сообщают, что тушение огня затруднено — мешает высокая пожарная нагрузка внутри здания. Во время ликвидации огня спасатели вынесли из склада 20 газовых баллонов.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало. На месте работают более 55 сотрудников и 17 единиц техники.