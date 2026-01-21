Беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру Орловской области

Топливно-энергетической инфраструктуре Орловской области нанесен ущерб в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Последствия атаки глава области назвал незначительными, но добавил, что в некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города Орла наблюдаются сбои в электро- и водоснабжении.

Вместе с тем в Орле и других муниципалитетах области были повреждены несколько домовладений и несколько машин. По предварительным данным, никто не пострадал, написал господин Клычков в своем Telegram-канале.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на местах происшествий. Последствия налета устраняются, сообщил губернатор.