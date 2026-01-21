В Белгородской области погиб помощник главы округа при налете БПЛА

В результате атаки беспилотника по селу Головчино погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Тимофей Тайлоков приехал в село, чтобы оценить последствия предыдущего налета на населенный пункт, сообщил господин Гладков в своем Telegram-канале. В этот момент Головчино было атаковано снова. Помощник главы округа получил тяжелые ранения; травмы оказались несовместимы с жизнью.

У господина Тайлокова остались двое маленьких детей, сообщил губернатор. «Он никогда не отступал перед трудностями. И в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего, помогал людям»,— написал господин Гладков.