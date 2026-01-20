В Саратове прекратился спор из-за таблички на доме основателей русского цирка

Арбитражный суд Саратовской области 18 января прекратил производство по делу, связанному с установкой информационной надписи на объекте культурного наследия регионального значения — «Дом Никитиных» в Саратове, после того как комитет культурного наследия региона полностью отказался от своих требований к ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дом Никитиных» был построен в 1890 году по проекту архитектора Алексея Салько

Фото: Google Maps «Дом Никитиных» был построен в 1890 году по проекту архитектора Алексея Салько

Фото: Google Maps

Чиновники требовали от полиции согласовать проект таблички и установить ее в течение 90 дней после утверждения, а в ином случае — взыскать неустойку в размере 1 тыс. руб. за каждый день просрочки. 13 января комитет подал заявление об отказе от иска. Причины в акте суда не уточняются.

Лица, участвовавшие в деле, включая администрацию Саратова и профильные комитеты, не присутствовали на заседаниях, хотя были надлежащим образом извещены.

В документе отмечается, что повторное обращение по данному спору невозможно. Определение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.

Дом Никитиных, расположенный на пересечении пр-кта Столыпина, 39 и ул. Вольской, построен в 1890 году по проекту архитектора Алексея Салько. Здание имеет два этажа и выполнено в стиле эклектики с закругленным фасадом, эркером и кариатидами. Особняк принадлежал братьям Дмитрию, Акиму и Петру Никитиным — цирковым артистам и антрепренерам, основавшим первый в России стационарный цирк в Саратове в 1876 году. Они создали национальную цирковую школу и построили около 30 цирковых зданий по всей империи, включая объект в Пензе в 1873 году. Дом служил центром притяжения артистической богемы. После революции 1917 года здание было национализировано. На фасаде сооружения установлена мемориальная табличка.

Нина Шевченко