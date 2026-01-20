Новак: Москва и Пекин ведут переговоры о наращивании экспорта нефти в КНР

Россия и Китай ведут переговоры о наращивании экспорта нефти в КНР, включая продление поставок через Казахстан на 10 лет — до 2033 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Обсуждаем с китайскими партнерами возможности расширения экспорта нефти в Китай»,— сказал господин Новак в ходе VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине (цитата по ТАСС). По словам вице-премьера, Москва и Пекин достигли новых договоренностей не только по вопросам нефтяной промышленности, но и по каждой отрасли топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В 2023 г. стороны подписали межправительственные соглашения по «дальневосточному» маршруту, напомнил вице-премьер. По этим соглашениям российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация начали совместное проектирование и строительство трансграничного участка газопровода через реку Уссури. По этому направлению к 2027 году страны планируют выйти на объем поставок в 10 млрд куб. м, сообщил господин Новак.

По словам Александра Новака, стороны прорабатывают новые маршруты поставок природного газа. Он добавил, что реализация всех намеченных проектов позволит увеличить совокупный объем поставок природного газа в Китай к 2028 году до 48 млрд куб. м, а к 2030 году — до 98 млрд куб. м.