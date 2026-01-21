Башкирское отделение «Трудовых резервов» стало лучшим в стране

Башкирское отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» стало лучшим по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба правительства республики.

Основными событиями для республиканского отделения стали Спартакиада, Фестиваль и баскетбольная лига «Трудовые резервы», которые проводились при поддержке министерства спорта Башкирии. В пятерку лучших вошли также Красноярский, Алтайский, Пермский края и Воронежская область.

ВФСО «Трудовые резервы» объединяет более 40 тыс. членов, 55 региональных отделений и 250 физкультурно-спортивных клубов. В соревнованиях принимают участие свыше 1 тыс. организаций из всех регионов страны.

Олег Вахитов