В Башкирии на развитие промышленности в 2026 году выделили 2 млрд рублей

В этом году на финансирование промышленного комплекса Башкирии предусмотрено более 2 млрд руб., в том числе 1,75 млрд — федеральные средства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, локомотивом выступит сектор обрабатывающих производств. Одной из ключевых задач остается максимальное вовлечение предприятий республики в реализацию проектов обеспечения технологического лидерства и независимости. Глава кабмина отметил, что на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в этой области привлекли более 1,3 млрд руб. Он подчеркнул, что за последние четыре года регион стабильно поддерживает высокий уровень розничного товарооборота, «превышая отметку в 1 трлн рублей и оставаясь в первой десятке регионов России».

Как сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев, в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» большую часть предусмотренных бюджетных средств направят на оснащение современным оборудованием научно-производственного центра «БАС» на площадке технопарка «Зубово».

В апреле планируется начать строительство технопарка в Ташкентской области, а запуск первого производства назначен на сентябрь этого года.

Кроме того, запланирована реализация 16 инвестиционных программ по электроэнергетике на общую сумму 9,6 млрд руб.

Майя Иванова