Карсты в руки

Госкорпорация «Росатом» подключилась к оценке стоимости проекта ликвидации крупной химической свалки «Черная дыра» в Дзержинске, сообщил первый замминистра экологии Нижегородской области Артем Бафанов. К крупной карстовой воронке времен СССР с отходами завода «Дзержинское оргстекло» подступался не один подрядчик, и попытки завершить работы заканчивались многомиллионными хищениями и уголовными делами. «Росатом» — один из немногих, кто может ликвидировать подобные объекты, отметил господин Бафанов. Экологи и некоторые депутаты заксобрания напомнили, что властям предстоит разобраться с другими крупными и опасными свалками, качество проектирования таких работ «ужасное», и проектировщиков необходимо наказывать за ошибки.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Черную дыру» пытаются ликвидировать уже 15 лет

Госкорпорацию «Росатом» привлекли к проекту ликвидации крупной химической свалки «Черная дыра» в Дзержинске. Об этом сообщил первый замминистра экологии Нижегородской области Артем Бафанов на заседании профильного комитета заксобрания 20 января. «По "Черной дыре" мы проводим оценку стоимости проектной документации, в том числе с участием госкорпорации "Росатом". Сегодня именно она одна из немногих способна ликвидировать подобные проблемные крупные объекты накопленного экологического вреда», — отметил господин Бафанов.

С проблемной свалкой нижегородские власти и подрядчики не могут разобраться 15 лет. Как писал «Ъ-Приволжье», эту карстовую воронку со времен СССР наполняли отходами завода «Дзержинское оргстекло». Ликвидировать «Черную дыру» вместе с полигоном «Игумново» и шламонакопителем «Белое море» еще в 2011 году распорядился тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

На эти работы из бюджета выделили свыше 7 млрд руб., а единственным подрядчиком назначили «ГЭС-Экотех».

До него к проектированию подступалось саратовское ООО «Экорос», директора которого судили за мошенничество из-за неисполнения контракта. Проект компании, который заказчик — нижегородское ГБУ «Экология региона» — передал новому подрядчику с некорректными исходными данными о количестве отходов, привел к удорожанию ликвидации «Черной дыры» и затягиванию сроков, а «ГЭС-Экотех» вынужден был провести собственные исследования.

В результате в «Черной дыре» нашли второе дно, однако скорректированный проект не прошел экологическую экспертизу. Договор с подрядчиком расторгли в 2023 году, а спустя два года руководство «ГЭС-Экотех» приговорили к реальным срокам за хищения.

Контракт на исследование «Черной дыры» достался МГУ имени М. В. Ломоносова, его специалисты определили структуру и объем отходов, глубину их залегания и работоспособность установки ГЭС ЭТ 7500 для термолиза, которой требуется ремонт. В 2024 году ООО НОРДО провело инженерные изыскания для оценки условий территории, а Росприроднадзор оценил воздействие «Черной дыры», чтобы власти могли подать заявку на включение ее в федеральный проект «Генеральная уборка».

В этот же проект нижегородские власти также рассчитывают включить свалку «Экотехойл» в Павлово. По словам эколога Клары Романовой, это один из самых опасных объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области. Прежде чем ликвидировать эти объекты, властям необходимо обратить внимание на качество проектирования таких работ.

«Я видела ряд проектов, они выполнены безобразно. Кто проверяет выполнение проектов на ликвидацию объектов накопленного вреда на уровне Нижегородской области? Это не проекты, а наброски»,— подчеркнула эксперт.

Артем Бафанов ответил, что «Экология региона» как заказчик проверяет проектные работы и консультируется с научными сообществами, часть решений предлагают сами подрядчики. В свою очередь депутат Антон Ананьин напомнил, что Нижегородской области теперь приходится отвечать за последствия ошибок в проектировании ликвидации «Черной дыры», а подрядчики-ликвидаторы вынуждены нести наказание за некачественные проекты.

«При этом зачастую виноваты проектировщики. 90% проблем возникают по их вине», — считает господин Ананьин. По его мнению, для проектировщиков необходимо ввести ответственность за ошибки, из-за которых страдают исполнители, полагает депутат.

«Сегодня проектировщик по факту не несет практически никакой ответственности. По экологическому направлению — обработка и переработка строительных отходов, коммунальных отходов, незаконных свалок — это все одна технологическая цепочка. Крайне важно проработать это направление. Если мы хотим добиться нужного и качественного результата, все кроется в проектных решениях. Если не будет экспертной группы, которая будет принимать проектные решения по техническому заданию и оценивать его соответствие возможности исполнения, у нас всегда будут проблемы», — считает Антон Ананьин.

Над подобной мерой депутаты работают в сфере строительства. В экологической сфере похожих инициатив от них пока нет.

Владимир Зубарев