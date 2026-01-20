По кухонным привычкам Америки

В заксобрании Нижегородской области обсудили перспективы массового внедрения диспоузеров — это установленный под мойку измельчитель остатков еды, очистков, мелких костей, яичной скорлупы и прочего. Такие приборы массово работают несколько десятилетий в домах США и Европы и, как выяснилось, есть в квартирах у многих нижегородских депутатов. Использование диспоузеров позволяет не выбрасывать на свалки пищевые отходы, а сразу спускать перетертую кашицу в канализацию. Это также улучшит отбор полезных фракций вторсырья на полигонах — не смешанные с объедками картон, бумага и другие бытовые отходы будут сухими. Однако Нижегородский водоканал не поддержал идею: пока экспериментировать с диспоузерами депутаты будут в школе и детском саду в Московском районе.

Депутат Владислав Атмахов считает, что диспоузеры должны быть в каждой квартире

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат Владислав Атмахов считает, что диспоузеры должны быть в каждой квартире

Градостроительный комитет нижегородского заксобрания обсудил инициативу депутата Владислава Атмахова о внедрении диспоузеров — измельчителей пищевых отходов, которые перетирают их в мелкую кашицу, сразу спуская ее из мойки в систему канализации. Лидер нижегородской фракции ЛДПР еще четыре года назад выступал по этому поводу в Госдуме РФ. Однако, по его словам, для многих коллег в российском парламенте эти удобные приборы оказались открытием, а в Минстрое вопрос забуксовал. Между тем депутат Атмахов полагает, что эти измельчители нужно массово внедрять на кухнях многоквартирных домов, и они должны войти в стандартное оборудование при сдаче жилья застройщиками.

В США, где эти измельчители работают несколько десятилетий и входят в национальные стандарты жилья, они экономят домохозяйствам до 30–40% объема вывозимого мусора, заметил инициатор. Это удобно для жителей квартир, а диспоузеры также позволят заметно повысить количество собираемого вторсырья на полигонах. Сейчас мусоросортировка в России затруднена тем, что выбрасываемые жильцами пищевые отходы смешиваются с другим мусором, различной упаковкой, и образуется мокрая липкая масса, которая зимой еще и смерзается в контейнерах. Это делает невозможным сортировку и отбор полезных фракций: картона, бумаги, пластика и других.

«В России реально сортируется не более 5% вторсырья, все остальное — сказки.

Но если массово установить диспоузеры в многоквартирных домах, тем самым исключив попадание пищевых отходов в мусорное ведро, то на полигоны ТКО будут поступать сухие отходы, которые в дальнейшем легко сортировать. Подсчитано, что только в Москве можно сэкономить на вывозе мусора около 2 млн т в год, это около полумиллиарда рублей в деньгах», — сообщил Владислав Атмахов. Из дальнейшей дискуссии выяснилось, что диспоузеры, или миксеры, как их назвал председатель комитета Василий Суханов, работают на кухнях у многих нижегородских депутатов.

Все они хвалили эту удобную технологию, но депутаты-застройщики Валерий Антипов и Вадим Пичугин попросили тщательнее проработать вопрос, надо ли сейчас включать миксеры в типовое оборудование и стоимость квартиры. А зампред заксобрания Денис Бакиев и депутат Антон Ананьин спросили, как отнесется Нижегородский водоканал к массовым сбросам в централизованную канализацию измельченных объедков, костей и скорлупы. Модернизируемые в Нижнем Новгороде очистные сооружения рассчитаны в первую очередь на сбор и очистку фекальных вод, или, как выразился депутат Ананьин, «еды, уже переработанной человеческим организмом».

Со слов представителей минЖКХ Нижегородской области, выяснилось, что водоканал против спуска в городскую централизованную канализацию измельченных пищевых отходов, опасаясь как засоров во внутридомовых сетях, так и негативного влияния на систему водоотведения.

Однако депутат Василий Суханов в инициативном порядке решил провести на своем избирательном округе в Московском районе эксперимент с использованием измельчителей в школе № 118 и детсаду № 100. В областном минстрое и минЖКХ в прошлом году провели диагностику труб в этих учреждениях и решили, что для пилотного проекта по тестированию работы диспоузеров они подходят. Во время эксперимента власти будут оценивать и влияние на сети, пообещали в минЖКХ.

«Мы сейчас в самом начале большого пути и не агитируем обязать застройщиков устанавливать эти приборы в продаваемые квартиры. Но внедрение миксеров — это важное, нужное и необходимое дело»,— призвал коллег председатель комитета Василий Суханов.

Депутаты также решили создать рабочую группу, чтобы детально обсудить все возникающие вопросы по внедрению миксеров: от их стоимости и энергоэффективности до пересмотра тарифов на вывоз мусора в сторону снижения. Пока неясно, как их обосновать и в целом поменять систему взаимоотношений с региональными операторами по вывозу и утилизации коммунальных отходов.

Начать эту работу депутаты решили в марте.

Роман Кряжев