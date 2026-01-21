В Башкирии нетрезвый водитель сбил двух детей

В Кумертау на улице Пушкина водитель ВАЗ-2110, не сбавляя скорости, сбил мать с двумя дочерями двух и шести лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар пришелся на санки с младшей девочкой, затем по касательной на старшую, которая шла пешком, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Водитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшим. Детей доставили с травмами в больницу, старшую госпитализировали с многочисленными ушибами.

Вскоре недалеко от места аварии нашли брошенный автомобиль. Полицейские установили и задержали хозяина машины, 23-летнего местного жителя с признаками опьянения. Сначала он отрицал свою причастность к ДТП, но потом признал вину. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, за что на него составили административный материал (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ). За оставление места ДТП решением суда водителя арестовали на 14 суток.

